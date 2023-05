Dall’Argentina: incontro tra Inter e Tigre per bomber Retegui

L’Inter prova il colpo in attacco. Secondo quanti riportato dal portale argentino TyC Sports, nelle ultime ore i nerazzurri si sarebbero avvicinati a Mateo Retegui. Un incontro informale, una riunione dove gli intermediari nerazzurri ed argentini hanno parlato del trasferimento a Milano. Nessuna offerta ufficiale però, ma sarebbe stato ribadito che, in un’eventuale trattativa, non rientrerà in essa il cartellino di Colidio.