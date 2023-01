Formazioni ufficiali Brescia-Frosinone, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Brescia e Frosinone, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie B 2022/2023. La squadra di casa non vince da sei partite consecutive e in settimana ha richiamato in panchina Clotet al posto di Aglietti, reo di non essere riuscito a migliorare la situazione dal momento in cui era subentrato proprio al sopracitato allenatore spagnolo. Di certo il compito odierno contro la formazione di Grosso che ha dominato la prima parte di stagione non poteva essere più complicato. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 22 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BRESCIA-FROSINONE