Highlights Sinner-Zverev 4-6 6-3 2-6 6-4 3-6, ottavi di finale US Open 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 35

Il video con gli highlights di Jannik Sinner-Alexander Zverev, sfida valevole per gli ottavi di finale degli US Open 2023. Dopo 4h e 40′ di battaglia è il tedesco ad imporsi per 6-3 al quinto set e ad eliminare il nostro tennista per il secondo anno consecutivo nel parziale decisivo. Una sfida intensa, giocata ad alti ritmi sin dal primo punto in condizioni di umidità elevata. Alla fine la spunta Zverev, che sfiderà Alcaraz nei quarti.

