Replica Sinner-Zverev oggi in tv: orario e canale dove vedere ottavi US Open 2023

Le indicazioni per seguire in replica la sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valevole per gli ottavi di finale degli US Open 2023. L’occasione per i tanti appassionati che non hanno potuto seguire in diretta il match in cui l’azzurro e il tedesco si contendevano un posto nei quarti di finale contro il numero uno del tabellone Carlos Alcaraz.

Nel corso della giornata di oggi, martedì 5 settembre, SuperTennis trasmetterà la replica dell’incontro due volte, alle ore 09:00 del mattino e alle 15:30 del pomeriggio. La copertura televisiva degli US Open è infatti in esclusiva sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky).