Fiorentina-Inter, Inzaghi: “Solo applausi per i miei. Allegri? Nessun fastidio”

“Nel primo tempo dopo il vantaggio abbiamo avuto tante occasioni in cui potevamo fare meglio. Tante ripartenze anche nel secondo tempo dove solitamente mettiamo più qualità. Ma non posso dire niente a questi ragazzi posso solo fare un grande applauso. A Firenze è stata una partita difficile”. Queste le parole dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, nel post partita di Fiorentina-Inter, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. “Le battute di Allegri? Io parlo per me, non c’è nessun fastidio – ha proseguito a Dazn – Non penso ci sia maleducazione, sono molto tranquillo. Adesso il mio unico pensiero era la Fiorentina, da martedì penserò alla Juve che è una squadra che bisogna affrontare nel migliore dei modi“.

Domenica lo scontro diretto: “E’ una gara tra due squadre che stanno avendo un cammino impressionante, cercheremo di fare del nostro meglio preparando il match nel migliore dei modi. Affrontiamo una squadra che sta facendo praticamente il nostro stesso percorso, dobbiamo prepararci come abbiamo fatto a Torino all’andata. Non fu una partita spettacolare, ci sono stati due gol di ottima fattura, ora giocheremo davanti ai nostri tifosi”.