Canottaggio, Coppa del Mondo 2023 Lucerna: undicesimo posto per Covini-Codato nel due senza

Privo di gioia per l’Italia il weekend di canottaggio a Lucerna (Svizzera), sede della finali di Coppa del Mondo 2023. I colori azzurri non sono infatti andati oltre un quinto posto nella finale B del due senza, ottenuto da Paolo Covini e Giovanni Codato in 6:31.09, undicesimi nella graduatoria completa. A trionfare sono stati i britannici Oliver Whynne-Griffith e Thomas George. Gran Bretagna che ha anche conquistato la tappa con 115 punti, precedendo Australia e Svizzera.