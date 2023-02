Highlights Sinner-Fils 7-5 6-2, semifinale Atp Montpellier 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 71

Il video con gli highlights della sfida tra Jannik Sinner e Arthur Fils, valevole per la semifinale dell’Atp 250 di Montpellier 2023. Successo in due set per il tennista azzurro, che s’impone per 7-5 6-2 in 1h33′ di gioco e stacca il pass per la finale. Non mancano i rimpianti per Fils, che nel primo set ha avuto due set point sul 5-4 ma, vista la giovane età, avrà sicuramente modo di rifarsi. Ecco le immagini salienti del match.

LA CRONACA DEL MATCH