Short track, Coppa del Mondo Dordrecht 2023: la staffetta mista sui 2000 metri stecca la finale

Nessuna medaglia azzurra nella seconda giornata di gare in quel di Dordrecht, dove è in corso di svolgimento l’ultima tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 di short track. La staffetta mista sui 2000 metri – composta da Thomas Nadalini, Arianna Valcepina ed Arianna e Pietro Sieghel – è stata squalificata nella gara vinta dai padroni di casa davanti a Canada e Polonia. Arianna Sighel si è invece piazzata in sesta posizione nella finale A dei 1500 femminili vinti dalla belga Desmet. Quinta piazza per Gloria Ioratti nella finale B. Nessuna presenza italiana, invece, nella finale maschile e in entrambe quelle dei 1000. Si spera andrà meglio domani, con la staffetta femminile sui 3000 composta da Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Sighel ed Arianna Valcepina che ha conquistato il pass per la finale con il quarto tempo utile.