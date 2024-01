Highlights Sinner-Djokovic, semifinale Australian Open 2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1.33k

Il video con gli highlights di Sinner-Djokovic, sfida valevole per la semifinale degli Australian Open 2024. L’azzurro batte in quattro set il numero uno al mondo e ottiene il successo più prestigioso della sua carriera. 6-1 6-2 6-7 6-3 il punteggio del match, che ha consegnato a Jannik la prima finale Slam della carriera. Sinner diventa il primo tennista di sempre a sconfiggere Djokovic in semifinale a Melbourne (bilancio di 10-0 prima d’ora). Ecco le immagini salienti del match.