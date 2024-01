Torino, Juric: “C’è uno spirito fantastico, i risultati si vedono”

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria sul Cagliari per 2-1: “Oggi gli attaccanti hanno fatto molto bene come avvenuto, ad esempio, contro Napoli e Atalanta. Abbiamo creato tanto e potevamo fare più gol: ci è mancato un pizzico di cattiveria in più. Il Torino c’è e, al di là del cambio di modulo, abbiamo mutato anche il nostro spirito. Ho un gruppo di 15/16 giocatori che si diverte e si allena sempre al massimo. Queste partite in passato non le vincevamo mai. Da due mesi c’è uno spirito fantastico e i risultati si vedono. Per me è un grande piacere allenare in questo momento. Ora quando ci alleniamo curiamo tutti i particolari. A volte avevamo problemi con la difesa a 3, invece oggi siamo stati bravi. Vediamo ora come va con gli infortunati perché siamo davvero contati. Ci sono situazioni ancora da migliorare, ma la classifica mi piace molto”.