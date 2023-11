Highlights Sassari-Scafati 79-76, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 4

Il video con gli highlights di Sassari-Scafati 79-76, sfida valida come 9^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Terzo successo stagionale per la Dinamo, che sa vincere solo in casa e lo fa grazie a un ispirato Gombauld, miglior realizzatore della serata con 20 punti a referto. Niente da fare per la formazione campana, che lotta fino alla fine ma si arrende. Ecco le immagini salienti del match.