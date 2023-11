Neve in Basilicata: Sorrento-Monopoli (che si gioca a Potenza) e Picerno-Avellino da valutare

di Redazione 15

La prima neve in Basilicata interessa anche due partite del girone C di Serie C. Sorrento-Monopoli e Piceno-Avellino. La prima sfida è in programma allo stadio ‘Viviani’ (per via dei lavori allo stadio Italia), mentre il secondo match è atteso allo stadio Curcio. La nevicata e l’ondata di gelo ha colpito tutto l’appennino lucano e la situazione per le due sfide è da valutare. Le gare sono in programma alle 18:30 di domenica 26 novembre. Al momento in Basilicata c’è il sole e i match dovrebbero avere luogo regolarmente. Sportface.it però monitorerà la situazione e vi terrà aggiornati.