Milan-Fiorentina, Pradè: “Con Mazzoleni al Var non siamo fortunati. Abbiamo dominato”

“Ogni volta che c’è al Var Mazzoleni non siamo mai fortunati”. A dirlo è il direttore sportivo viola Daniele Pradè tornando sull’episodio del possibile rigore non assegnato alla Fiorentina, nel corso della sfida di ieri sera a San Siro contro il Milan, per un presunto fallo di mano in area di Loftus Cheek. “Abbiamo avuto un rigore a favore negli ultimi cinque mesi. Non siamo fortunati su certi episodi perché secondo me” la circostanza del fallo di mano di Loftus Cheek “è veramente al limite – ha aggiunto Pradè ai media viola dopo la sconfitta per 1-0 -. Ci sarebbe da studiarci sopra perché è vero che la palla tocca prima la parte inferiore del corpo“ del giocatore rossonero, che è quello che ammette il regolamento, “però poi quella poteva essere un’azione pericolosa perché da lì può nascere un’autorete, un tiro pericoloso, una deviazione o una situazione dentro al campo”. Per Pradè “la gara era sotto controllo, nel secondo tempo era impossibile non fare gol. Noi siamo sfortunati. L’abbiamo dominata, come avevamo dominato con la Juventus. Però alla fine porti a casa un pugno di mosche, non so se c’è qualcosa che manca. Analizzo quotidianamente, ma quando c’è da salire un gradino scendiamo”.