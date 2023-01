Coppa del Mondo per club 2023, sorteggio tabellone: il Real Madrid può incrociare il Seattle Sounders

La Fifa ha diramato il quadro del Mondiale per club in Marocco a gennaio 2023 dopo il sorteggio. Si parte con il 1° febbraio con la sfida del primo turno tra Al Ahly e Auckland City. La vincente affronterà il Seattle Sounders FC e da questa sfida uscirà la squadra che dovrà vedersela contro il Real Madrid in semifinale. Per il Flamengo invece la strada si incrocerà con quella di una tra Wydad Casablanca e Al Hilal. Ancelotti ha vinto la Coppa del Mondo per club due volte in carriera

Primo turno

1° Febbraio 2023

Al Ahly – Auckland City

Secondo turno

4 Febbraio 2023

Seattle Sounders FC – Al Ahly/Auckland City

4 Febbraio 2023

Wydad Casablanca – Al-Hilal

Semifinali

7 Febbraio 2023

Flamengo -Wydad Casablanca / Al-Hilal

8 Febbraio 2023

Seattle Sounders FC/Vincente primo turno – Real Madrid

Finale terzo posto

11 Febbraio 2023

Da definire

Finale

11 Febbraio 2023

Da definire