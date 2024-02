Milan-Napoli, problema muscolare per Calabria: al suo posto Florenzi

Problema muscolare per Davide Calabria. Nel corso del primo tempo di Milan-Napoli, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il capitano rossonero ha chiesto il cambio nel corso del trentaseiesimo minuto per via di un risentimento muscolare dopo aver calciato una palla di piatto. Al suo posto Pioli ha buttato nella mischia Alessandro Florenzi. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami del caso per stabilire l’entità esatta dell’infortunio.