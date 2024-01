Highlights Medvedev-Borges 6-3 7-6 5-7 6-1, ottavi Australian Open 2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 12

Il video con gli highlights di Medvedev-Borges, sfida valevole per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Successo in quattro set per il tennista russo, che poteva chiuderla anche in tre set ma ha sprecato due match point sul 5-4 ed è stato costretto agli straordinari. Poco male perché Borges – favola del torneo – alla lunga non ne aveva più e dopo poco più di tre ore ha capitolato. Al prossimo turno, Medvedev se la vedrà contro il polacco Hurkacz. Ecco le immagini salienti.