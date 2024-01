Alcaraz-Kecmanovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Miomir Kecmamovic negli ottavi di finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Torna in campo la seconda testa di serie del torneo dopo il facile match contro il giovane Shang, il quale ha alzato bandiera bianca ad inizio terzo set dopo aver conquistato solamente due giochi nei primi set anche a causa di qualche malanno fisico. Finora l’iberico non ha incontrato particolari problemi nel suo cammino, con Sonego l’unico in grado di impensierirlo leggermente. Tutt’altra storia per il serbo, che è reduce da due maratone vinte prima conto Struff e in seguito contro Paul, annullando anche due match point al tennista a stelle e strisce.

Alcaraz e Kecmanovic scenderanno in campo lunedì 22 gennaio alle 09:00. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questa sfida, così come tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.