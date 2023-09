Highlights Italia-Usa 1-3: Preolimpico volley femminile 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 16

Il video con gli highlights di Italia-Stati Uniti 1-3 (19-25, 25-23, 21-25, 18-25), match valido per la Pool C del torneo preolimpico di volley femminile 2023, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Sconfitta in quattro set per la squadra di Mazzanti, che ha commesso troppi errori e non è riuscita a tenere botta alle avversarie se non per il secondo set e parte degli altri parziali. Gli Usa vincono e blindano il pass per le Olimpiadi, mentre l’Italia dovrà battere Germania e Polonia per arrivare almeno seconda. Di seguito ecco le immagini salienti dell’incontro.