Highlights e gol Salernitana-Frosinone 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 83

Il video dei gol e degli highlights di Salernitana-Frosinone, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Arechi di Salerno buona partenza dei ragazzi di Paulo Sousa che dopo pochi minuti prendono una traversa clamorosa con Cabral. Gli ospiti si affacciano per la prima volta dalle parti di Ochoa e trovano il gol dello 0-1 grazie a Simone Romagnoli. I ragazzi di Di Francesco crescono con il passare dei minuti e hanno anche un paio di occasioni nitide per siglare lo 0-2. Nella ripresa però la Salernitana entra in campo con un altro piglio e trova il gol del pareggio grazie a Cabral che apre il piattone e batte Turati. Proprio il portiere ciociaro è autore di una parata meravigliosa, la Salernitana preme ma si deve accontentare di un altro pareggio rinviando l’appuntamento con la prima vittoria stagionale.

