Lecce, D’Aversa: “I ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro, rimaniamo con i piedi per terra”

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa parla ai microfoni di Sky della prestazione della squadra salentina, che ha vinto contro il Genoa al Via del Mare: “Devo dire che i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro dal primo giorno di ritiro e vedere quella posizione di classifica ci gratifica. Sappiamo che non ci appartiene, rimaniamo con i piedi per terra, abbiamo fatto un passo in più verso il nostro obiettivo. Oltre ad aver migliorato delle statistiche, oltre a essere entrati nella storia, i ragazzi sono stati bravi perché non era semplice: il Genoa ha fatto bene con il Napoli, è una squadra che concede pochissimo, ma oggi anche quando erano in 11 erano sotto linea della palla. La difficoltà, quando si vuole fare risultato a tutti i costi, e che si possono concedere delle ripartenze, oggi però il Genoa non ha mai tirato in porta. Sono felice per Oudin, si è allenato con costanza e sono riuscito a metterlo dentro, ma il merito di questa vittoria è di tutto il gruppo. Godiamoci per qualche ora il risultato e poi da domani prepariamo la partita con la Juventus che sarà molto molto impegnativa. Krstovic? Devo dire che la società è stata bravissima. E’ vero che Nikola ha fatto numeri importanti nel campionato slovacco dove ha fatto tantissimi gol, però è un torneo non all’altezza del campionato italiano. Ogni palla che entra dentro l’area la prende sempre lui, per caratteristiche ricorda un po’ Pippo Inzaghi. Tra le altre cose Krstovic partecipa anche allo sviluppo del gioco, è completo: è un giocatore molto forte e ce lo teniamo stretti”.