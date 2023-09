Highlights Italia-Olanda 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12), Europei volley maschili 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video con gli highlights di Italia-Olanda 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12), partita valevole per i quarti di finale degli Europei maschili 2023 di volley. Vittoria estremamente sofferta per i ragazzi di De Giorgi, che rischiano grosso contro Nimir e compagni ma riescono a spuntarla al tie-break e proseguire il loro cammino. Semifinale raggiunta dagli azzurri, campioni in carica, che in quel di Roma affronteranno la Francia sognando una medaglia. Di seguito il filmato del match.