Qualificazioni Mondiali 2026: tris dell’Argentina alla Bolivia, a segno anche Nico Gonzalez

Tutto facile per l’Argentina, che batte la Bolivia per 3-0 nella sfida valevole per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e si porta in vetta al girone a punteggio pieno. Nonostante l’assenza di Messi, i ragazzi di Scaloni conquistano agevolmente la vittoria, aprendo le danze al 31′ con Enzo Fernandez. Poi viene espulso dopo un check del Var il boliviano Roberto Fernandez e prima dell’intervallo c’è tempo anche del 2-0 per la Selecciòn, firmato Tagliafico. Nella ripresa, infine, a chiudere definitivamente i giochi ci pensa Nico Gonzalez. Nel finale in campo anche Lautaro Martinez e Leandro Paredes, ma solamente per cinque minuti più recupero.

HIGHLIGHTS