Highlights e gol Bolivia-Argentina 0-3, qualificazioni Mondiali 2026 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 17

Il video con gli highlights e i gol di Bolivia-Argentina, match valevole per la seconda giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. Buona anche la seconda per i campioni del Mondo in carica, che giocano più di metà gara in superiorità numerica. Nel primo tempo Di Maria fornisce due assist per Fernandez e Tagliafico. Nel secondo è il viola Nico Gonzalez a siglare il definitivo 0-3.

GOL 0-1

GOL 0-2

GOL 0-3