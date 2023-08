Highlights Italia-Francia 3-0: Europei volley femminili 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 9

Il video con gli highlights di Italia-Francia 3-0 (25-14, 29-27, 25-13), match valido per gli Europei di volley femminili 2023. Le azzurre dominano il primo e il terzo set, soffrono nel secondo dove annullano anche un paio di set point, e approdano in semifinale. Continua il percorso netto della squadra di Mazzanti, l’unica ancora in corsa nella rassegna che non ha lasciato neppure un set per strada. Niente da fare per la Francia, che ha fatto il possibile ma ha avuto davvero poche chance. Di seguito ecco le immagini salienti dell’incontro.