US Open 2023: Medvedev in scioltezza, ok Murray e Zverev. Isner posticipa il ritiro

Al primo turno degli US Open 2023, Daniil Medvedev ha ottenuto la vittoria più netta in carriera a livello slam. Il campione del 2021 ha infatti sconfitto per 6-1 6-1 6-0 l’ungherese Balazs, in tabellone con il ranking protetto. Sul match in sé c’è poco da dire, se non che Balazs non fosse chiaramente in grado di competere a certi livelli, come testimonia la durata dell’incontro (un’ora e 17 minuti di gioco). Vittorie in tre set anche per Alexander Zverev, che ha liquidato con un triplo 6-4 Vukic, e per Andy Murray, che ha domato l’istrionico Moutet.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Comodi successi inoltre per Andrey Rublev e Cameron Norrie, mentre Grigor Dimitrov se l’è vista bruttissima contro Molcan, ma è riuscito a rimontare uno svantaggio di due set a zero ed imporsi dopo 4h40′ con ben tre match point annullati. Non sono mancate anche le teste di serie eliminate: si tratta di Coric (#27, per mano di Baez), Khachanov (#12, da Mmoh) e Griekspoor (#24, contro Fils). Infine, successo per John Isner, forse l’ultimo della sua carriera, che ha posticipato il ritiro liquidando in tre set Diaz Acosta. “Addio? Non ancora. Sono ancora vivo” ha dichiarato a fine partita.