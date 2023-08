Us Open 2023, tutto facile per Sonego: regola Moreno de Alboran in 3 set e mette nel mirino Sinner

Dopo tre eliminazioni consecutive al primo turno nelle ultime tre edizioni del torneo, Lorenzo Sonego finalmente torna al successo in quel di New York, superando all’esordio degli Us Open 2023 il qualificato statunitense Nicolas Moreno de Alboran. Due ore e diciassette minuti per avere la megli oin tre set, con il punteggio di 6-3 6-4 6-2. Interrotta questa particolare striscia negativa che si era aperta dal 2020 in poi, ora il tennista torinese proverà a raggiungere per la prima volta in carriera il terzo turno a Flushing Meadows, ma l’ostacolo è certamente di quelli impegnativi. Ci sarà infatti il derby contro Jannik Sinner, il terzo di questa stagione, con il numero uno d’Italia che si è imposto nei primi due.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Inizio molto solido per l’allievo di Gipo Arbino, che già nel secondo game del match ha tre occasioni per strappare il servizio al suo avversario, senza però riuscirci. L’appuntamento con il break è però solo rinviato e arriva sul 2-1, quando a quindici riesce a piazzara la zampata che si rivela poi essere decisiva per il 6-3 con il quale si aggiudica il set senza aver mai concesso occasioni per rientrare all’avversario.

Il secondo parziale è stato sicuramente quello più complicato per l’azzurro, il quale ha fatto sempre gara di testa, ma senza mai scrollarsi di dosso il tennista a stelle e strisce. Lorenzo va infatti avanti 2-0 ma si fa riprendere sul 2-2, ci riprova sul 4-2 ma subisce il rientro sul 4-4. A questo punto è bravo anche a non scomprsi contro un avversario che trova qualche punto di pregevole fattura e prova a fare entrare in partita anche il pubblico di casa. Sonego per la terza volta va avanti di un break sul 5-4 e non si guarda più indietro, tenendo il servizio a zero e chiudendo 6-4.

Moreno de Alboran accusa il colpo e in pochi minuti si ritrova sotto 4-0 nella terza frazione. Qui fila tutto via liscio per ‘Sonny’, che tiene gli ultimi turni di battuta verso il 6-2 finale.