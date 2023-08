Wta Cleveland 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 23 agosto

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta di Cleveland 2023 per la giornata di mercoledì 23 agosto. Lo Stadium Court sarà teatro di quattro match di primo turno, che andranno a delineare il quadro dei quarti di finale. Non sono presenti tenniste azzurre, mentre il piatto forte di giornata è stato pianificato nella sessione serale: si tratta del big match tra Sloane Stephens e Mirra Andreeva.

STADIUM COURT

Ore 17:00 – (4) Alexandrova vs Sasnovich

A seguire – (5) Kalinina vs Maria

A seguire – Sorribes Tormo vs (3) Kudermetova

Non prima delle 00:30 – (9) Stephens vs M.Andreeva