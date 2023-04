Highlights e gol Mainz-Bayern Monaco 3-1: Bundesliga 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 31

Il video dei gol e degli highlights di Mainz-Bayern Monaco 3-1, partita della ventinovesima giornata di Bundesliga 2022/2023. Harakiri dei bavaresi, che sbloccano la gara alla mezz’ora con Mané e restano in vantaggio fino al 65′. Nel giro di un quarto d’ora, però, il Mainz ribalta la gara grazie ad Ajorque, Barreiro e Martin e ottiene tre punti importanti. La squadra di Tuchel invece subisce un’altra battuta d’arresto e fa indirettamente un favore al Borussia Dortmund in ottica titolo. In alto e di seguito le immagini salienti del match.

