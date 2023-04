Bundesliga 2022/2023, Bayern Monaco allo sbaraglio: il Mainz vince 3-1 in rimonta

Sono stati segnati ben 20 gol nei quattro match valevoli per la ventinovesima giornata della Bundesliga 2022/2023 andati in scena nel pomeriggio di sabato 22 aprile. Spicca ovviamente la debacle del Bayern Monaco, sconfitto per 3-1 sul campo del Mainz. Bavaresi avanti alla mezz’ora con Mané, ma ripresi da Ajorque al 65′. Poi due gol subiti in meno di 10 minuti, targati rispettivamente Barreiro e Martin, e altra battuta d’arresto. I bavaresi restano dunque a quota 59 punti e, qualora il Borussia Dortmund battesse l’Eintracht Francoforte, verrebbero scavalcati in vetta. Nelle altre gare, batosta per il Bochum, che crolla in casa per 5-1 contro il Wolfsburg (doppietta dell’ex Bologna Svanberg). Ko anche l’Hoffenheim (1-3 contro il Colonia) e soprattutto l’Hertha Berlino, travolto 4-2 dal Werder Brema e ancorato all’ultimo posto.

HIGHLIGHTS MAINZ-BAYERN MONACO 3-1