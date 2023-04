Salernitana-Sassuolo 3-0, Dionisi: “In campo troppo leziosi e con l’atteggiamento sbagliato”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, al termine della gara della trentunesima giornata di Serie A 2022/2023 persa 3-0 contro la Salernitana nella cornice dell’Arechi, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Peccato, non siamo riusciti ad invertire il trend negativo che abbiamo dopo le gare positive. E’ la prima partita che sbagliamo nel girone di ritorno e deve rimanere l’ultima. Siamo entrati in campo leziosi e abbiamo fatto la nostra partitina, ha vinto la squadra che ha meritato. Abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato, giocando a ritmi più bassi di quelli a cui siamo abituati. E’ un peccato. Nel corso della partita siamo passati a due in mezzo al campo, Frattesi è il giocatore che entra di più in area. L’obiettivo era fare il 2-1 e non prendere il terzo, ma non ci siamo riusciti. Giochiamo contro avversari che giocano ad uomo da un po’. Loro hanno fatto bene, ma noi abbiamo dei demeriti per quello che potevamo fare e non abbiamo fatto“.