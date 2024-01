Highlights e gol Granada-Atletico Madrid 0-1: Liga 2023/24 (VIDEO)

di Olivia Carbone 1

L’Atletico Madrid trova la vittoria in casa del Granada per un solo gol e rialza la testa in campionato dopo l’euforia del derby di Copa del Rey. E’ Morata, al minuto 54, a trovare l’unica rete della serata e a guidare la squadra ospite verso il successo. Questi i migliori momenti della partita.