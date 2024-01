Napoli in silenzio stampa: Mazzarri e i giocatori non parlano dopo la finale con l’Inter

Il Napoli è in conferenza stampa. Ha parlato esclusivamente De Laurentiis contestando le decisioni arbitrali e la scelta di giocare la Supercoppa in Arabia Saudita con questo format, ma per il resto né Walter Mazzarri, tornato negli spogliatoi dopo il gol di Lautaro Martinez e senza nemmeno ritirare la medaglia del secondo posto, né gli altri calciatori, si presenteranno ai microfoni di Mediaset dopo la finale persa con l’Inter.