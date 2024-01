Coppa d’Africa 2024, Capo Verde da sogno: Egitto agli ottavi con tre pareggi, il Ghana è eliminato

Tempo di verdetti, definitivi, dal girone B della Coppa d’Africa 2024, che si è concluso stasera con l’ultima giornata. In particolare, festeggia il popolo di Capo Verde, che a sorpresa non solo si qualifica per gli ottavi di finale, ma lo fa da prima del girone, scrivendo un pezzo di storia. Gli Squali Verdi, due vittorie nelle prime due, in virtù dei risultati delle altre partite erano già certi di chiudere in vetta il raggruppamento, ma hanno ben figurato anche contro l’Egitto, strappando il 2-2 ai nordafricani orfani di Salah. La sblocca sul finire del primo tempo Gilson Tavares e porta avanti gli isolani, ribaltone egiziano con Hassan e nel recupero con Mostafa Mohamed, ma al 99′ l’incredibile pareggio di Teixeira.

Per fortuna dei Faraoni, è arrivato un 2-2 anche tra Ghana e Mozambico, e così con tre pareggi è stato possibile qualificarsi agli ottavi con il secondo posto. Beffate appunto le altre due formazioni, che chiudono a quota 2 punti e vanno incontro a una grossa delusione: formalmente terze, le Black Stars non riusciranno a risultare una delle ripescate e salutano così la competizione, lo fanno tra mille rimpianti, perché l’eliminazione, clamorosa, matura soltanto nel recupero. Nella sfida contro i Mamba, infatti, la doppietta su rigore di Ayew sembrava poter apparecchiare la tavola, ma nel recupero Catamo e Mandava pareggiano i conti: epilogo incredibile.