Highlights e gol Everton-Arsenal 1-0: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 25

Il video dei gol e degli highlights di Everton-Arsenal 1-0, match valevole per la ventiduesima giornata della Premier League 2022/2023. Clamoroso a Goodison Park, dove i padroni di casa superano di misura l’Arsenal grazie alla rete di Tarkowski. Risultato incredibile considerando che per il tecnico Sean Dyche si trattava dell’esordio sulla panchina del club e di fronte trovava la capolista del campionato. In alto le immagini salienti del match.