Diffidati Cremonese-Lecce: i grigiorossi a rischio squalifica in vista del Napoli

La Cremonese ospita il Lecce in una sfida incastonata tra l’impresa di Roma in Coppa Italia e la sfida al Napoli capolista. Ballardini, fresco di semifinale nel torneo nazionale, cerca la prima vittoria in campionato e dovrà farlo contro l’altra neopromossa. Una sfida da dentro o fuori dove sarà importante capitalizzare anche l’entusiasmo per la vittoria sugli uomini di Mourinho. Ma quali sono i calciatori diffidati e quindi a rischio squalifica in vista del Napoli? A rischiare lo stop del giudice sportivo sono Vasquez, Ferrari e Okereke. Tre titolarissimi, forse intoccabili, per una squadra che pian piano sta trovando certezze.