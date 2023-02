Coppa Italia 2022/2023, semifinali: programma, date, orari e diretta tv

Entra nel vivo e nel rush finale la Coppa Italia 2022/2023. Le partite di andata avranno luogo tra il 4 e il 6 aprile, mentre il match decisivo del ritorno per il passaggio del turno in finale si giocherà tra il 25 e il 27 aprile. Le quattro partite si giocheranno alle ore 21:00 e saranno trasmesse in diretta su Canale 5, dopo che Mediaset ha già trasmesso tutto il resto della competizione. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale.

Calendario semifinali

Andata

4/5/6 aprile, ore 21:00, Cremonese-Fiorentina

4/5/6 aprile, ore 21:00, Juventus-Inter

Ritorno

25/26/27 aprile, ore 21:00, Fiorentina-Cremonese

25/26/27 aprile, ore 21:00, Inter-Juventus