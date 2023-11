Basket, Champions League: il Derthona batte il Tofas ai supplementari per 91-85

Il Derthona vince sul Tofas per 91-85 nella partita valida per la Champions League. La gara si protrae sino ai tempi supplementari, ma negli ultimi minuti in campo, la squadra italiana riesce a strappare un’importante vittoria. Il Derthona ora è pronto a concentrarsi sul campionato, dove incontrerà la Virtus Bologna il 3 dicembre.

La partita si dimostra particolarmente equilibrata sin dai primi minuti, con le due squadre che combattono per ogni punto. Dopo dieci minuti in campo, il risultato è di 23-25, con Tofas in vantaggio, anche se di solo due punti. La squadra ospite resta avanti anche nel secondo parziale, con un Derthona accesa ma costretta ad inseguire. Si va dunque a riposo sul 41-44. Il secondo tempo, vede i tortonesi mettere a punto il sorpasso e, quando mancano solo dieci minuti di gioco, il tabellone segna 62-61. Si decide tutto nell’ultimo quarto… O così si pensava. Le due squadre tengono alla vittoria e danno il massimo; al termine del quarto parziale, il risultato è di 81-81, e quindi, si va ai supplementari! Nell’ultima fase il Derthona ha la meglio e al fischio finale. si porta a casa la vittoria per 91-85.