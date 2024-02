Highlights e gol Benfica-Tolosa 2-1: Europa League 2023/24 (VIDEO)

di Olivia Carbone 27

Il Benfica ha la meglio sul Tolosa nel match valido per gli spareggi di Europa League. La partita, terminata 2-1, ha visto Di Maria registrare una doppietta, con l’ultimo gol collezionato al 98′. Il Tolosa ha invece terminato il match in inferiorità numerica, con Elebi espulso al 96′. Il ritorno è previsto per il 22 febbraio. Questi i migliori momenti dell’incontro: