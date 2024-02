Cobolli-Svajda in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Delray Beach 2024

Flavio Cobolli sfiderà Zachary Svajda nel secondo turno dell’ATP 250 di Delray Beach 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Ripescato in tabellone come lucky loser, l’azzurro ha superato in rimonta Taro Daniel e mette ora nel mirino i quarti di finale. Non si prospetta però una passeggiata di salute contro il beniamino di casa Svajda, proveniente dalle qualificazioni e capace di sconfiggere al primo turno Purcell. Cobolli partirà leggermente favorito secondo i bookmakers: tra i due non ci sono precedenti.

Cobolli e Svajda scenderanno in campo giovedì 15 febbraio con orario ancora da definire. La diretta televisiva del torneo di Delray Beach è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento attraverso i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo americano garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.