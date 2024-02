Milan-Rennes 3-0, Pioli: “Non è ancora finita. Siamo in un buon momento”

“La partita non era semplice, perché il Rennes difende bene e riparte velocemente. Ci siamo presi il vantaggio che volevamo ma non è ancora finita. Dobbiamo andare là con la stessa concentrazione”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, a Sky Sport dopo la netta vittoria contro il Rennes: “Loftus-Cheek ha avuto qualche problema fisico in passato, ma quando sta bene è un giocatore di qualità che sa riempire l’area. È un ragazzo fantastico, ci può dare tante soddisfazioni. L’ho trovato ancora più offensivo di quanto credessi. Mi ricorda Milinkovic-Savic. È normale che Leao avesse voglia di segnare, anche se l’ho sempre visto sereno. Lo vorremmo sempre un po’ più dentro l’area, ma ora la sto facendo con più continuità. Deve continuare a provare le sue giocate quando va in uno contro uno, l’importante è che sia efficace. Il miglioramento ulteriore si vedrà quando sarà maggiormente dentro l’area. Siamo in un buon momento ma non dobbiamo rilassarci, le difficoltà arriveranno. Si vede che stiamo bene di testa”.