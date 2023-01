Highlights e gol Torino-Verona 1-1, Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno

Il video con gli highlights e i gol di Torino-Verona 1-1, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Nel primo tempo trovano il vantaggio i gialloblù, in gol con Djuric poco prima del duplice fischio. Nella seconda frazione, pareggia Miranchuk con una gran botta di sinistro, su cui Montipò non può nulla. Di seguito ecco le immagini salienti.

