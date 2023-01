Highlights e gol Spezia-Atalanta 2-2, Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 72

Il video con gli highlights e i gol di Spezia-Atalanta 2-2, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Primo tempo show per i liguri, che vanno in gol con Gyasi e Nzola e fanno esaltare il Picco. Nella ripresa gol annullato ad Ampadu per fuorigioco col Var, a quel punto il finale sorride alla Dea con Hojlund che la riapre, quindi il pareggio a opera di Pasalic. Di seguito ecco le immagini salienti.

