Highlights e gol Pontedera-Padova 0-1, Coppa Italia Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Il video con gli highlights e i gol di Pontedera-Padova, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Un gol di Kirwan dopo solamente 9′ di gioco permette al Padova di vincere di misura sul Pontedera, di continuare la propria striscia positiva e di tornare in semifinale dopo due anni.