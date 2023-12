Juventus, Giuntoli: “Per me un onore essere qui. Torneremo grandi”

A seguito della cena natalizia della Juventus, svolta ieri sera a Milano, il sito ufficiale bianconero ha riportato alcune dichiarazioni rilasciate dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli durante la festa: “Son sempre stato un tifoso della Juve sin da piccolo, per me è un onore ricoprire questa carica nel club del mio cuore. Sento una grandissima responsabilità nel riportare la Juve ai vertici non solo in Italia ma anche in Europa. Mi son sentito accolto e ben voluto sin da subito, soprattutto dal Mister che conosce benissimo l’ambiente, essendo stato ed essendo tuttora alla guida della prima squadra da molto tempo e dall’AD Maurizio Scanavino che è stato colui che mi ha spalancato le porte per l’approdo alla Juventus. Allegri sta facendo un lavoro incredibile. I giocatori son tutti grandissimi professionisti e dei ragazzi incredibili fuori dal campo. Il mio ringraziamento finale va a Giovanni Manna, che mi sta aiutando con l’inserimento in questo club, e i dirigenti che si sono impegnati per il Settore Giovanile. Potrebbe servire un po’ di tempo e pazienza, ma torneremo grandi“.