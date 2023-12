NBA 2023/2024: Doncic batte James, vincono Boston e Denver. Warriors ko a Phoenix

Solo cinque partite valide per la regular season NBA 2023/2024 sono andate in scena nella notte italiana, ma quasi tutte le big sono scese in campo. Vittoria numero 17 per i Boston Celtics, sempre al comando a Est, che hanno superato per 120-113 i Cleveland Cavaliers. Sugli scudi Jayson Tatum, autore di una prova da 25 punti e 10 rimbalzi; il miglior realizzatore della gara è stato però Donovan Mitchell con 29 punti. Dopo il successo nell’In-Season Tournament, sono invece tornati alla sconfitta i Los Angeles Lakers, ko contro i Dallas Mavericks per 127-125. Merito di Luka Doncic, che grazie a 33 punti e 17 assist ha regalato ai Mavs la quarta vittoria consecutiva. Ai giallo-viola non sono invece bastati i 37 punti (con 11 rimbalzi) di Anthony Davis e i 33 di LeBron James.

Bene i Denver Nuggets, che anche con un Nikola Jokic a mezzo servizio (solo 4 punti, ma 9 rimbalzi, in 16 minuti) hanno mandato al tappeto i Chicago Bulls per 114-106. Protagonista Reggie Jackson con 25 punti. E’ stato invece Kawhi Leonard a guidare alla quinta vittoria consecutiva i Los Angeles Clippers, vittoriosi contro i Sacramento Kings per 119-99. Infine, altra sconfitta per i Golden State Warriors, che dopo aver ceduto il passo a Okc sono caduti anche contro i Phoenix Suns. 119-116 il punteggio del match, lottato fino alla fine ma conquistato dalla squadra di casa, trascinata dai 32 punti di Devin Booker.