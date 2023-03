Highlights e gol Manchester United-Fulham 3-1: FA Cup 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 2

Il video con gli highlights e i gol di Manchester United-Fulham 3-1, match valido per la FA Cup 2022/2023. I Red Devils s’impongono in rimontano e volano in semifinale, dove sfideranno il Brighton. Fulham avanti con Mitrovic ma ripreso nel secondo tempo dalla doppietta di Bruno Fernandes e dal gol di Sabitzer. Ospiti che chiudono anche in 9. Di seguito le immagini salienti della partita.