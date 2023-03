Roma, emergenza difesa contro la Sampdoria: Ibanez, Kumbulla e Mancini squalificati

La Roma perde due giocatori chiave in difesa per la prossima gara casalinga contro la Sampdoria. Roger Ibanez e Gianluca Mancini saranno infatti squalificati per la prossima partita con i blucerchiati. Il brasiliano è stato espulso alla mezz’ora per somma di ammonizioni, mentre il difensore italiano è stato ammonito all’80’ dopo un contrasto duro su Hysaj. Non solo: mancherà anche Marash Kumbulla che deve scontare un turno di squalifica dopo l’espulsione contro il Sassuolo. Diego Llorente si scalda quindi per una maglia da titolare, Mourinho dovrà pensare ad una difesa a quattro o ad un arretramento di Cristante, ma se ne riparlerà dopo la sosta.