Lazio-Roma, Zaccagni in gol dopo un errore di Zalewski. Poi rete annullata ai giallorossi (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 15

La Lazio sblocca il risultato in un derby ruvidissimo. Lo fa con il migliore in campo, Mattia Zaccagni che sfrutta un errore di Zalewski per punire Rui Patricio con un gran destro. Palla sul palo e in rete. La rete era nell’aria da qualche minuto, dopo che la Roma era rimasta in 10 alla mezz’ora di gioco. Rui Patricio aveva salvato in precedenza su Luis Alberto e Felipe Anderson, ma si è dovuto arrendere a Zaccagni. La reazione della Roma è immediata ma l’autogol di Casale è annullato per un fuorigioco precedente di Smalling.