Highlights e gol Manchester United-Charlton 3-0, Carabao Cup 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 28

Il video con gli highlights e i gol di Manchester United-Charlton 3-0, match valido per gli ottavi di finale della Carabao Cup 2022/2023. Nella serata di coppa di lega inglese i Red Devils non faticano eccessivamente per avere la meglio: in gol nel primo tempo Antony, nella finale Rashford segna una doppietta nei minuti di recupero, che chiudono il risultando con un tris rotondo. Gli uomini di Ten Hag vedono le semifinali. Di seguito ecco le immagini salienti della partita di Old Trafford.