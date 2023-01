Prossima giornata Serie A 13-16 gennaio: programma e orari, Napoli-Juventus venerdì

La prossima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, la diciottesima, andrà in scena in una versione ancora più frammentata rispetto al solito. Il turno, infatti, inizierà venerdì 13 gennaio con la super sfida del Maradona tra Napoli e Juventus, per poi proseguire con tre partite al sabato: Cremonese-Monza, Lecce-Milan ed Inter-Verona. Quattro solt di gare per la domenica, il cui menù prevedrà Sassuolo-Lazio, Udinese-Bologna, Atalanta-Salernitana e Roma-Fiorentina. In chiusura il posticipo del lunedì sera tra Empoli e Sampdoria. Ecco il programma completo della diciottesima giornata di Serie A.

PROGRAMMA 18^ GIORNATA SERIE A

Venerdì 13 gennaio

20:45 – Napoli-Juventus

Sabato 14 gennaio

15:00 – Cremonese-Monza

18:00 – Lecce-Milan

20:45 – Inter-Verona

Domenica 15 gennaio

12:30 – Sassuolo-Lazio

15:00 – Udinese-Bologna

18:00 – Atalanta-Salernitana

20:45 – Roma-Fiorentina

Lunedì 16 gennaio

20:45 – Empoli-Sampdoria